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53 минуты назад

Фигуристка Джонс заявила, что скучает по российским спортсменам на международных стартах

Газета.Ru

Британская фигуристка Зоуи Джонс высказалась о будущем российских спортсменов.

Фигуристка Джонс заявила, что скучает по российским спортсменам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, на международных стартах ей не хватает соперников из России.

«Я уважаю всех спортсменов за их труд и надеюсь, что скоро ваши фигуристы тоже вернутся к соревнованиям. Мне понравились все три пары из России, которые выступали в Пекине», — приводит слова Джонс «Матч ТВ».

Напомним, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе к участию в отборе на Игры 2024 года в Париже, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

В качестве нейтральных атлетов россияне уже выступали на трех прошедших Олимпиадах.

Фигурное катание,
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