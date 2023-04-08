Фигуристка Джонс заявила, что скучает по российским спортсменам

Британская фигуристка Зоуи Джонс высказалась о будущем российских спортсменов.
По ее словам, на международных стартах ей не хватает соперников из России.
«Я уважаю всех спортсменов за их труд и надеюсь, что скоро ваши фигуристы тоже вернутся к соревнованиям. Мне понравились все три пары из России, которые выступали в Пекине», — приводит слова Джонс «Матч ТВ».
Напомним, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе к участию в отборе на Игры 2024 года в Париже, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.
В качестве нейтральных атлетов россияне уже выступали на трех прошедших Олимпиадах.