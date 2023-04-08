Валиева: "Мы до сих пор чувствуем конкуренцию, это самое главное"

«Кого бы я назвала MVP (Самым ценным игроком — прим. «Чемпионата») сезона в фигурном катании? На каждом соревновании были совершено разные ребята. На чемпионате России среди мальчиков, например… Пете Гуменнику, который очень хорошо откатал, считаю, что надо два золота дать, два чемпиона России. А так на каждом соревновании отдельных людей надо выделять, которые очень хорошо откатали и показали свой максимум», – добавила Валиева, говоря о самых выдающихся спортсменах этого сезона.