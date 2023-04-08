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1 час назад

Валиева – о сезоне: мы до сих пор чувствуем конкуренцию, это самое главное

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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева поделилась мнением о прошедшем сезоне-2022/2023.

Валиева: "Мы до сих пор чувствуем конкуренцию, это самое главное"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное событие сезона – продолжение проведения хороших соревнований в России. Не упал уровень, мы до сих пор чувствуем конкуренцию. Это самое главное», – передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Кого бы я назвала MVP (Самым ценным игроком — прим. «Чемпионата») сезона в фигурном катании? На каждом соревновании были совершено разные ребята. На чемпионате России среди мальчиков, например… Пете Гуменнику, который очень хорошо откатал, считаю, что надо два золота дать, два чемпиона России. А так на каждом соревновании отдельных людей надо выделять, которые очень хорошо откатали и показали свой максимум», – добавила Валиева, говоря о самых выдающихся спортсменах этого сезона.

Напомним, в этом сезоне на Чемпионате России Камила Валиева заняла второе место, уступив победу Софье Акатьевой.

Фигурное катание,Анастасия Матросова,Софья Акатьева,Камила Валиева,
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