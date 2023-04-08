Камила Валиева: "Шоу Тутберидзе – настоящий праздник"

«Что такое шоу Тутберидзе? Это праздник, самый настоящий праздник, где мы со спокойной душой катаем свои программы для зрителей. Это работа или развлечение? Всё вместе: ты получаешь удовольствие, работая при этом, и делишься им со всеми!



Совместный номер с Аней Щербаковой и Алиной Загитовой предложили Даниил Маркович и Этери Георгиевна. Но нет, в синхронное катание переходить нельзя (смеётся). Обычно, когда выбираются номера для шоу, у меня спрашивают, что я хочу катать. Вот эти четыре шоу я катаю короткую программу, в следующие – уже что-то другое поеду», – передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Александра Матросова.