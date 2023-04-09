Фигуристу Костомарову сформировали культю ноги

Специалисты «Коммунарки» готовят известного фигуриста Романа Костомарова к протезированию. Медики сделали ему очередную серьезную операцию: сформировали культю ноги. Об этом со ссылкой на источник в больнице пишет портал Prozvezd.

Врачи пояснили, что формирование культи проводится только в тех случаях, когда риск воспалений и осложнений является минимальным, практически исключается.

Источник выразил надежду, что Костомаров не покинет учреждение до того времени, пока специалисты не установят ему протезы.

По его словам, супруга фигуриста по-прежнему находится рядом с ним. Кроме того, спортсмена нередко навещает брат. Дочь в последнее время не приходила.

Медик отметил, что Роман ест и пьет самостоятельно, дышит без помощи медицинских приборов, его состояние в целом стабилизировалось.