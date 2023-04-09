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Плющенко пожелал здоровья Костомарову и заявил, что верит в его силы

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал здоровья Роману Костомарову, который восстанавливается после тяжелой болезни в больнице в Коммунарке.

Плющенко пожелал здоровья Костомарову и заявил, что верит в его силы
© РИА Новости

"Могу пожелать ему только здоровья, - сказал Плющенко журналистам в воскресенье после шоу "Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны". - Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Вот и все. Не хочу на эту тему спекулировать".

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

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