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Названы возможные сроки выписки Костомарова из реанимации

Лечение фигуриста Романа Костомарова продвигается вполне успешно. Олимпийского чемпиона могут выписать из реанимационного отделения столичной клиники в ближайшие два месяца, пишет РБК со ссылкой на источники в окружении известного спортсмена.

Источник пояснил, что состояние здоровья Романа заметно улучшилось. По его мнению, в ближайшие месяцы он сможет покинуть реанимационное отделение.

Второй собеседник телеканала отметил, что фигурист чувствует себя существенно лучше, постепенно возвращается к нормальной жизни.

Фигуристу Костомарову сформировали культю ноги

Ранее сообщалось, что медики «Коммунарки» сделали Костомарову очередную операцию.

Сотрудники учреждения заметили, что готовят спортсмена к протезированию.

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