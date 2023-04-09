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Тарасова посетила шоу Плющенко в Москве

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова приехала на ледовое шоу Евгения Плющенко "Русские зоны" в Москве, которое проходит на "ВТБ-Арене". Об этом сообщила сама Тарасова в соцсетях.

Тарасова посетила шоу Плющенко в Москве
© t.a.tarasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Яна, Женя, спасибо за приглашение", - подписала тренер.

Рудковская и Плющенко представляют новый сезон "Союз Чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны" в духе классического и современного балета на льду. В шоу участвуют Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов и другие.

Ранее Тарасова ответила американскому фигуристу Риппону на слова о допуске россиян к соревнованиям.

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