Тарасова посетила шоу Плющенко в Москве

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова приехала на ледовое шоу Евгения Плющенко "Русские зоны" в Москве, которое проходит на "ВТБ-Арене". Об этом сообщила сама Тарасова в соцсетях.

© t.a.tarasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Яна, Женя, спасибо за приглашение", - подписала тренер.

Рудковская и Плющенко представляют новый сезон "Союз Чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны" в духе классического и современного балета на льду. В шоу участвуют Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов и другие.