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49 минут назад

Плющенко назвал Жилину лучшей российской фигуристкой в прошедшем сезоне

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко назвал лучшей фигуристкой нынешнего сезона свою ученицу Веронику Жилину.

Плющенко назвал Жилину лучшей российской фигуристкой в прошедшем сезоне
Фото: Алексей Даничев/РИА НовостиАлексей Даничев/РИА Новости

"Кого бы я мог назвать MVP этого сезона? Веронику Жилину. Она в этом году сделала шаг вперед: тройные аксели, каскады в короткой программе прыгала, несколько четверных прыжков и тройной аксель в произвольной", — передает слова Плющенко "Чемпионат".

В сезоне-2022/23 Жилина стала победительницей финала Гран-при России среди юниоров. Она выиграла соревнования с большим преимуществом над соперницами. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 222,45 балла, опередив ближайшую преследовательницу, Дарью Садкову из группы Этери Тутберидзе, на 16 баллов.

Третье место заняла Мария Гордеева. На первенстве России юная спортсменка завоевала серебряную медаль. Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о победе фигуристки академии "Ангелы Плющенко" Вероники Жилиной на юниорском Гран-при России.

Фигурное катание,Мария Гордеева,Дарья Садкова,Вероника Жилина,Этери Тутберидзе,Инна Гончаренко,Евгений Плющенко,
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