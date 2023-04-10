Плющенко назвал Жилину лучшей российской фигуристкой в прошедшем сезоне

"Кого бы я мог назвать MVP этого сезона? Веронику Жилину. Она в этом году сделала шаг вперед: тройные аксели, каскады в короткой программе прыгала, несколько четверных прыжков и тройной аксель в произвольной", — передает слова Плющенко "Чемпионат".