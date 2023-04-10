Тарханов назвал причины неудачной серии "Спартака" после возобновления сезона

"Все-таки Промес и Джикия большую роль играют в команде: один в обороне, другой в атаке. В их отсутствие есть проблемы. Второй момент, это наличие большого количества молодежи — она не всегда стабильна. Есть еще вопрос реализации моментов в матчах", — сказал Тарханов Vprognoze.ru.