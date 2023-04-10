Тарханов назвал причины неудачной серии "Спартака" после возобновления сезона

Бывший главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов назвал причины неудачных результатов московского "Спартака" в последних матчах.
"Все-таки Промес и Джикия большую роль играют в команде: один в обороне, другой в атаке. В их отсутствие есть проблемы. Второй момент, это наличие большого количества молодежи — она не всегда стабильна. Есть еще вопрос реализации моментов в матчах", — сказал Тарханов Vprognoze.ru.
После зимнего перерыва в российском футбольном сезоне подопечные Гильермо Абаскаля одержали три победы, при этом четыре раза сыграв вничью и потерпев два поражения. В 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" разошелся миром с московским "Динамо" - 3:3. Красно-белые ушли от поражения на последних минутах встречи благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым.
Ранее российский тренер Александр Тарханов высказался о двух прошедших в марте матчах сборной России. Национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграла на выезде в Тегеране с Ираном (1:1) и приняла дома в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).