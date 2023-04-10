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Сёма Уно снялся с командного чемпионата мира из-за травмы

Японский фигурист Сёма Уно не примет участия в командном чемпионате мире по фигурному катанию из-за травмы, о чём сообщила японская федерация конькобежного спорта.

Сёма Уно снялся с командного чемпионата мира из-за травмы
© Чемпионат.com

Серебряного призёра Олимпийских игр, двукратного бронзового призёра Олимпийских игр в личном и командном соревновании Сёму Уно на домашнем командном чемпионате мира заменит 19-летний соотечественник Сун Сато.

Напомним, в конце марта в Сайтаме (Япония) завершились соревнования мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию, победителем которых стал японский фигурист Сёма Уно, тем самым защитив свой титул 2022 года.

С 13 по 16 апреля в Токио (Япония) состоится командный чемпионат мира — международный турнир, организованный Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке ISU. Шесть лучших сборных планеты (Японии, США, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции) поборются за солидный куш и разделят между собой $ 1 млн.

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