Сёма Уно снялся с командного чемпионата мира из-за травмы

Японский фигурист Сёма Уно не примет участия в командном чемпионате мире по фигурному катанию из-за травмы, о чём сообщила японская федерация конькобежного спорта.

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Серебряного призёра Олимпийских игр, двукратного бронзового призёра Олимпийских игр в личном и командном соревновании Сёму Уно на домашнем командном чемпионате мира заменит 19-летний соотечественник Сун Сато.

Напомним, в конце марта в Сайтаме (Япония) завершились соревнования мужчин в рамках чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию, победителем которых стал японский фигурист Сёма Уно, тем самым защитив свой титул 2022 года.