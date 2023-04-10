Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к плановому протезированию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, спортсмен уже приступил к восстановлению, которое необходимо перед операцией.

«Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января — тогда его госпитализировали с пневмонией. Состояние оценивалось как тяжелое, фигурист находился в медикаментозной коме. Из-за развития осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки. 20 февраля СМИ сообщали, что у Костомарова произошел микроинсульт, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.