Рудковская заявила, что шоу Плющенко выделяется на фоне Тутберидзе и Авербуха

«Мы хотели отличаться. Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, — они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться», — отметила Рудковская.