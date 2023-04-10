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1 час назад

Рудковская заявила, что шоу Плющенко выделяется на фоне Тутберидзе и Авербуха

Газета.Ruиещё 1

Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения ПлющенкоЯна Рудковская — объяснила, в чем их ледовое шоу превосходит аналоги у Этери Тутберидзе и Ильи Авербуха. Слова Рудковской приводит «Спорт-Экспресс».

Рудковская заявила, что шоу Плющенко выделяется на фоне Тутберидзе и Авербуха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотели отличаться. Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, — они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться», — отметила Рудковская.

По мнению продюсера, выступления фигуристов на других шоу зачастую являются повтором программ, которые можно было увидеть на соревнованиях или на других шоу.

«Наши ребята катали не свои программы. Мы хотели сделать так, чтобы зрители увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду», — сказала Рудковская.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Илья Авербух,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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