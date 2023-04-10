Рудковская заявила, что шоу Плющенко выделяется на фоне Тутберидзе и Авербуха

Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Яна Рудковская — объяснила, в чем их ледовое шоу превосходит аналоги у Этери Тутберидзе и Ильи Авербуха. Слова Рудковской приводит «Спорт-Экспресс».
«Мы хотели отличаться. Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, — они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться», — отметила Рудковская.
По мнению продюсера, выступления фигуристов на других шоу зачастую являются повтором программ, которые можно было увидеть на соревнованиях или на других шоу.
«Наши ребята катали не свои программы. Мы хотели сделать так, чтобы зрители увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду», — сказала Рудковская.