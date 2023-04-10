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16 минут назад

Prozvezd.info: Костомаров перенес операцию для формирования культи

Газета.Ru

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров был прооперирован с тем, чтобы сформировать подходящую культю для будущего протеза на ноге. Об этом сообщил источник Prozvezd.info из больницы «Коммунарка», где фигурист лежит в реанимации с 10 января.

Костомаров перенес еще одну тяжелую операцию
Фото: ТАССТАСС

«На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования. Мы думаем, что он будет лежать у нас в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного», — сказал источник.

По информации СМИ, Костомарову ампутировали обе голени, а также кисть одной руки и пальцы — на другой. Причиной для хирургического вмешательства послужило заражение крови и гангрена, которые возникли вследствие пневмонии с осложнениями.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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