Костомаров перенес еще одну тяжелую операцию

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров был прооперирован с тем, чтобы сформировать подходящую культю для будущего протеза на ноге. Об этом сообщил источник Prozvezd.info из больницы «Коммунарка», где фигурист лежит в реанимации с 10 января.
«На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги. Это нужно для дальнейшего протезирования. Мы думаем, что он будет лежать у нас в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы, то есть до победного», — сказал источник.
По информации СМИ, Костомарову ампутировали обе голени, а также кисть одной руки и пальцы — на другой. Причиной для хирургического вмешательства послужило заражение крови и гангрена, которые возникли вследствие пневмонии с осложнениями.