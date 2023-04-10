Минспорта назвало цифру ушедших из фигурного катания спортсменов за год

Минспорта сообщило, что за год из фигурного катания ушли 75 тысяч человек
Министерство спорта Российской Федерации опубликовало статистику по количеству человек, занимающихся определенным видом спорта в стране.
Согласно полученным данным, фигурное катание начало терять свою популярность как массовый спорт в России.
В 2022 году количество людей, которые посещают тренировки по фигурному катанию, снизилось на 75 тыс. человек по сравнению с 2021-м.
Второй вид спорта в этой статистике сильно превосходит фигурное катание: из бокса ушли девять тысяч человек.