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Минспорта сообщило, что за год из фигурного катания ушли 75 тысяч человек

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало статистику по количеству человек, занимающихся определенным видом спорта в стране.

Минспорта назвало цифру ушедших из фигурного катания спортсменов за год
© globallookpress.com

Согласно полученным данным, фигурное катание начало терять свою популярность как массовый спорт в России.

В 2022 году количество людей, которые посещают тренировки по фигурному катанию, снизилось на 75 тыс. человек по сравнению с 2021-м.

Второй вид спорта в этой статистике сильно превосходит фигурное катание: из бокса ушли девять тысяч человек.

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