Минспорта назвало цифру ушедших из фигурного катания спортсменов за год

Министерство спорта Российской Федерации опубликовало статистику по количеству человек, занимающихся определенным видом спорта в стране.

Согласно полученным данным, фигурное катание начало терять свою популярность как массовый спорт в России.

В 2022 году количество людей, которые посещают тренировки по фигурному катанию, снизилось на 75 тыс. человек по сравнению с 2021-м.