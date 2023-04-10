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Костомарова не перевозят из Коммунарки из-за угрозы тромбов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает приходить в себя и восстанавливаться после тяжелой болезни. Ему сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Стало известно, почему сейчас никуда не перевозят Костомарова
© ТАСС

Как сообщает источник, Костомаров чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с фигуристом работает психолог.

Но перевозить куда-либо Костомарова из больницы пока не будут. Это опасно из-за угрозы тромбов.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки.

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