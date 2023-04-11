Татьяна Тарасова: «Без россиян уровень командного ЧМ по фигурному катанию упал»
Уровень командного чемпионата мира по фигурному катанию заметно снизился из за отсутствия российских спортсменов, сказала «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.Командный чемпионат мира 2023 пройдет в Токио 13–16 апреля. Российские фигуристы по прежнему отстранены от международных соревнований из за ситуации в Украине.
— Понятно, что уровень командного чемпионата мира без российских фигуристов упал, но ничего, будем смотреть, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами и выражавших поддержку СВО.