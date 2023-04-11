Тарасова: «Без россиян уровень командного ЧМ по фигурному катанию упал»

Уровень командного чемпионата мира по фигурному катанию заметно снизился из за отсутствия российских спортсменов, сказала «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.Командный чемпионат мира 2023 пройдет в Токио 13–16 апреля. Российские фигуристы по прежнему отстранены от международных соревнований из за ситуации в Украине.