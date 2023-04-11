Фигуристки Валиева и Туктамышева выступят на шоу в Монголии
Российские спортсмены выступят на шоу по фигурному катанию в Улан-Баторе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ледовой арены Steppe Arena, где пройдет шоу.
В числе участников заявлены Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и Петр Гуменник. Кроме того, на шоу должны выступить выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
Шоу организовано Монгольским комитетом физической культуры и спорта. Сообщается, что оно станет первым полномасштабным шоу по фигурному катанию в Монголии. Шоу пройдет 6 мая.
Фигурное катание, Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Камила Валиева, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Александра Бойкова, Евгений Семененко, Виктория Синицына, Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина, Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова, Владимир Морозов