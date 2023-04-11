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Фигуристки Валиева и Туктамышева выступят на шоу в Монголии

Российские спортсмены выступят на шоу по фигурному катанию в Улан-Баторе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ледовой арены Steppe Arena, где пройдет шоу.

Фигуристки Валиева и Туктамышева выступят на шоу в Монголии
© РИА Новости

В числе участников заявлены Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и Петр Гуменник. Кроме того, на шоу должны выступить выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Шоу организовано Монгольским комитетом физической культуры и спорта. Сообщается, что оно станет первым полномасштабным шоу по фигурному катанию в Монголии. Шоу пройдет 6 мая.

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