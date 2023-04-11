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1 час назад

Врач беспокоится о кровотоке в мозгу Костомарова

Газета.Ruиещё 1

Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин заявил, что Роману Костомарову следует заняться гимнастикой шеи, чтобы мозг получал необходимое снабжение кровью и кислородом. Слова специалиста приводит портал aif.ru.

Врач беспокоится о кровотоке в мозгу Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Стресс всегда будет вызывать напряжение в мышцах шеи. Если у человека шея пережата, то кровоток, питающий головной мозг, будет недостаточным, а это повлияет на все остальное в восстановлении", — сказал врач.

Также Шишонин призвал Костомарова улучшать свою общую физическую форму, что поможет держать сердечно-сосудистую систему "в рабочем состоянии".

"Перспективы у Романа очень хорошие, - считает реабилитолог. - Он молодой мужчина, физически развитый. И главное — человек, который уже стал мастером в своем деле, олимпийским чемпионом, точно найдет, где себя применить в новой для него ситуации".

Ранее врач рассказал, с какими сложностями столкнется Костомаров при катании на коньках с протезами.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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