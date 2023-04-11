«Никаких депрессивных мыслей»: Костомаров восстановился от микроинсульта

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился от последствий микроинсульта, и его состояние "стабильно улучшается". Об этом сообщил источник РИА Новости из больницы "Коммунарка", где олимпийский чемпион находится на протяжении трех месяцев.
Утверждается, что Костомаров не сможет покинуть реанимацию еще как минимум несколько месяцев. Тем не менее его моральное состояние находится на подъеме.
"Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату. Но он в сознании, нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами", - заявил источник.
Ранее сообщалось, что врач беспокоится о кровотоке в мозгу Костомарова.