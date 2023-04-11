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1 час назад

«Никаких депрессивных мыслей»: Костомаров восстановился от микроинсульта

Газета.Ru

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию Роман Костомаров восстановился от последствий микроинсульта, и его состояние "стабильно улучшается". Об этом сообщил источник РИА Новости из больницы "Коммунарка", где олимпийский чемпион находится на протяжении трех месяцев.

«Никаких депрессивных мыслей»: Костомаров восстановился от микроинсульта
Фото: соцсетисоцсети

Утверждается, что Костомаров не сможет покинуть реанимацию еще как минимум несколько месяцев. Тем не менее его моральное состояние находится на подъеме.

"Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату. Но он в сознании, нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что врач беспокоится о кровотоке в мозгу Костомарова.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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