Тарасова отреагировала на уход 75 тысяч человек из фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала официальные данные Министерства спорта Российской Федерации о резком сокращении количества людей, которые посещают тренировки по фигурному катанию в России.

Сообщается, что в 2022 году это число стало меньше на 75 тысяч человек, чем в 2021-м. Теперь в России занимаются фигурным катанием 622 тысячи. Таким образом, количество сократилось на 10,76%.