Тарасова отреагировала на уход 75 тысяч человек из фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала официальные данные Министерства спорта Российской Федерации о резком сокращении количества людей, которые посещают тренировки по фигурному катанию в России.
Сообщается, что в 2022 году это число стало меньше на 75 тысяч человек, чем в 2021-м. Теперь в России занимаются фигурным катанием 622 тысячи. Таким образом, количество сократилось на 10,76%.
"Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы я каток к тренерам ни пришла, везде полно детей, даже не пройти", — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ранее Вероника Степанова назвала унизительными требования МОК по допуску россиян.