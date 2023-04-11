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14 минут назад

Тарасова отреагировала на уход 75 тысяч человек из фигурного катания

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала официальные данные Министерства спорта Российской Федерации о резком сокращении количества людей, которые посещают тренировки по фигурному катанию в России.

Тарасова отреагировала на уход 75 тысяч человек из фигурного катания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в 2022 году это число стало меньше на 75 тысяч человек, чем в 2021-м. Теперь в России занимаются фигурным катанием 622 тысячи. Таким образом, количество сократилось на 10,76%.

"Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы я каток к тренерам ни пришла, везде полно детей, даже не пройти", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Вероника Степанова назвала унизительными требования МОК по допуску россиян.

Фигурное катание,Вероника Степанова,Татьяна Тарасова,Минспорт России,
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