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Туктамышева: если б русские девушки выступали на ЧМ, то результаты были бы немного иные

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира -2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила итоги чемпионата мира – 2023, который прошёл без участия российских фигуристок.

Туктамышева: если б русские девушки выступали на ЧМ, то результаты были бы немного иные
©  РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Понимала ли, что со своим прокатом с чемпионата России могла бы быть чемпионкой мира? История не имеет сослагательных наклонений, но в принципе, да. Смысл задавать себе такие вопросы? Хочешь погрустить или в душе своей поковыряться, можешь поговорить об этом. Но я не люблю так делать, поэтому нет смысла задавать себе такие вопросы, потому что ничего этим не решишь, никак не улучшишь своё состояние, а только сделаешь себе хуже. А так, естественно, понимаем, что если б русские девушки там выступали, то результаты были бы немного иные. Но есть, как есть, катаюсь по шоу – тоже хорошо живу.

Говорите, я кумир для иностранных спортсменок, и они мне всё время приветы передают? Мне безумно это приятно. Насколько кумир не кумир, не знаю, это редко встречается. Но приятно, что даже сейчас сохраняется некая коммуникация между спортсменами разных стран, потому что это показывает, что мы всё-таки все одна большая фигурнокатательная община, комьюнити. Следим друг за другом, поддерживаем, переживаем. Для меня это важно. Было безумно приятно, когда узнала, что кто-то привет передаёт. Это приятно», — сказала Туктамышева в эфире программы «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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