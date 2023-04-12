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11 минут назад

Фигурист Траньков ответил Родниной на слова о командном ЧМ по фигурному катанию

Никита Бородкин

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков ответил трехкратной чемпионке Олимпиады и депутату Госдумы Ирине Родниной о том, что командный чемпионат мира по фигурному катанию является надуманным турниром. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Фигурист Траньков ответил Родниной на слова о командном ЧМ по фигурному катанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что соревнования организованы японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир пройдет с 13 по 16 апреля в Токио.

«Надуманный ли это турнир? Чем больше турниров, тем лучше. Наши ветераны все время высказываются плохо о том, чего у них не было», — заявил Траньков.

Фигурист также отметил, что сборная России никогда не пропускала этот турнир и отбиралась на него по итогам чемпионата мира. В этом году россиян впервые не будет на соревнованиях, из-за чего для японских зрителей он станет менее зрелищным.

Фигурное катание,Максим Траньков,Ирина Роднина,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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