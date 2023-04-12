Фигурист Траньков ответил Родниной на слова о командном ЧМ по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков ответил трехкратной чемпионке Олимпиады и депутату Госдумы Ирине Родниной о том, что командный чемпионат мира по фигурному катанию является надуманным турниром. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Надуманный ли это турнир? Чем больше турниров, тем лучше. Наши ветераны все время высказываются плохо о том, чего у них не было», — заявил Траньков.

Фигурист также отметил, что сборная России никогда не пропускала этот турнир и отбиралась на него по итогам чемпионата мира. В этом году россиян впервые не будет на соревнованиях, из-за чего для японских зрителей он станет менее зрелищным.