Валиева поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании

«Все же хотят женского катания, с настоящими эмоциями. А в 15 лет ты еще не совсем окрепший, это тяжело сделать без какого-либо опыта проживания эмоций», — заявила спортсменка.

В 2022 году Международный союз конькобежцев принял решение о постепенном ужесточении возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. К сезону-2024/2025 минимальный возраст участника взрослых соревнований повысят до 17 лет.

Валиева — чемпионка этапов Гран-при и Европы. Она побеждала на турнирах, когда ей было 15 лет. На данный момент в отношении спортсменки ведется допинг-расследование из-за обнаруженных следов запрещенного препарата триметазидина во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.