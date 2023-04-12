Плющенко назвал самую ценную фигуристку сезона

«Жилина в этом году сделала шаг вперед. Она исполняет каскады тройной аксель + тройной тулуп в короткой программе, а в произвольной — тройной аксель и несколько четверных прыжков. Я вижу, что она может сделать в следующем сезоне и что уже сделала», — сказал Плющенко.