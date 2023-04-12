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Плющенко назвал свою ученицу Жилину самой ценной фигуристкой сезона

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поставил свою ученицу — 14-летнюю Веронику Жилину — выше всех остальных фигуристов в рейтинге сезона-2022/23. Слова тренера приводит Sport24.

Плющенко назвал самую ценную фигуристку сезона
© РИА Новости

«Жилина в этом году сделала шаг вперед. Она исполняет каскады тройной аксель + тройной тулуп в короткой программе, а в произвольной — тройной аксель и несколько четверных прыжков. Я вижу, что она может сделать в следующем сезоне и что уже сделала», — сказал Плющенко.

В этом сезоне Жилина заняла первое место в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, набрав 222,45 балла (71,75 — за короткую программу, 150,70 — за произвольную).

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