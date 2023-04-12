Валиева призналась, что "позволила себе очень многое" после Олимпиады

Чемпионка Европы — 2022 по фигурному катанию, рекордсменка мира по сумме баллов за две программы Камила Валиева рассказала, как переживала после Олимпийских игр в Пекине, где заняла четвертое место в индивидуальном турнире одиночниц на фоне стресса из-за допингового скандала. Слова спортсменки приводит «КП-Спорт».
«После Олимпиады я себе очень много всего позволила, потому что мне было нелегко. Я не очень долго, но ела все, что хотела.
Это называется «заедать»? Наверное, да. Но сейчас я взрослею и понимаю, что тело у нас одно и за ним нужно ухаживать уже смолоду, так что стараюсь сейчас чуть меньше есть все это — вкусное, но вредное», — сказала Валиева.