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57 минут назад

Косторная и Куница надеются выступить на контрольных прокатах в сентябре

Чемпионат.com

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, планирует выступить вместе со своим партнёром Георгием Куницей на сентябрьских контрольных прокатах фигуристов. Об этом сообщил тренер спортсменов Сергей Росляков.

Косторная и Куница надеются выступить на контрольных прокатах в сентябре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Алёна и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах. Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию», — приводит слова Рослякова ТАСС.

В январе 2023 года стало известно, что Алёна Косторная перешла в парное катание, её партнёром стал Георгий Куница, с которым они ранее вместе участвовали в ледовых шоу.

Фигурное катание,Алена Косторная,
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