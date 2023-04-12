Косторная и Куница надеются выступить на контрольных прокатах в сентябре

«Алёна и Георгий готовятся к предстоящему сезону, собирают новую программу. Надеются выступить в контрольных прокатах. Но это будет возможно лишь в том случае, если к началу сезона они будут в хорошей форме и наша федерация допустит их к этому мероприятию», — приводит слова Рослякова ТАСС.