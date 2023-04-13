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Медведева назвала причину ухода из спорта

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Фигуристка Евгения Медведева поделилась, что ушла из спорта из-за постоянных болей в спине. Соответствующее заявление она сделала в интервью HELLO!

Медведева назвала причину ухода из спорта
© ТАСС

По словам Медведевой, ей пришлось закончить спортивную карьеру не по своей воле, а из-за «очень больших проблем со спиной».

«Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло. В 18-19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом», — отметила она.

Также фигуристка призналась, что «очень скучает по соревнованиям, но без них живется спокойнее».

Напомним, что Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы в одиночном катании и двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр. На сегодняшний день ей 23 года.

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