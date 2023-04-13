Медведева назвала причину ухода из спорта

«Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло. В 18-19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом», — отметила она.