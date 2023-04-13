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45 минут назад

Медведева высказалась о ситуации вокруг Костомарова

Елена Прошина

Фигуристка Евгения Медведева высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. В беседе со Sport24 она пожелала ему здоровья и сил для восстановления.

Медведева высказалась о ситуации вокруг Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведева отметила, что весь спортивный коллектив поддерживает Костомарова на протяжении всего «его сложного пути». Особенно по этому повода переживает, по ее словам, продюсер Илья Авербух.

«Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании», — считает фигуристка.

В заключение она пожелала Костомарову «бесконечного здоровья и сил для восстановления».

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Напомним, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Спустя время его состояние улучшилось, но затем стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, а затем и все пальцы на левой руке. В марте сообщалось, что спортсмен начал приходить в себя. Сейчас он восстанавливается после болезни.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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