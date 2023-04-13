Медведева высказалась о ситуации вокруг Костомарова

Фигуристка Евгения Медведева высказалась о ситуации вокруг олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова . В беседе со Sport24 она пожелала ему здоровья и сил для восстановления.

Медведева отметила, что весь спортивный коллектив поддерживает Костомарова на протяжении всего «его сложного пути». Особенно по этому повода переживает, по ее словам, продюсер Илья Авербух .

«Лично я не ходила к нему. Знаю, что ситуация серьезная и не для посторонних людей. Не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании», — считает фигуристка.

Напомним, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Спустя время его состояние улучшилось, но затем стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, а затем и все пальцы на левой руке. В марте сообщалось, что спортсмен начал приходить в себя. Сейчас он восстанавливается после болезни.