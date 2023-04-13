Никита Кацалапов рассказал о проблемах со спиной

«Проблемы со спиной? У меня они в принципе всегда, сейчас всё отлично, катаюсь, поддержки делаю, выступаю везде. В этом году? В этом году с шоу один раз снимались. Я не переставая ей занимаюсь, она иногда своей жизнью у меня живёт. Стараемся это все предсказывать, никогда не пускаем на самотёк. Сейчас всё замечательно», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.