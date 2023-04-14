Медведеву вывели из себя вопросами про состояние Костомарова

Фигуристку Евгению Медведеву вывели из себя вопросами про состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Кадры общения с журналистами опубликовал Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».
Один из представителей прессы спросил у Медведевой, как она оценивает шансы на восстановление Костомарова.
«Что вы хотите, чтобы я вам сказала? Извините, давайте если у вас есть какие-то вопросы про состояние Романа, лучше (обсудите — прим. ред.) их с его семьей или Ильей Авербухом», — сказала она, после чего ушла от журналистов.
Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. Состояние оценивалось как тяжелое, фигурист находился в медикаментозной коме. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки.
20 февраля СМИ сообщали, что у Костомарова произошел микроинсульт, однако врачи сразу же приняли все необходимые меры.
14 апреля стало известно, что спортсмен активно восстанавливает мышцы. У него уже получается садиться на кровать без посторонней помощи.