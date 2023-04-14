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Чок и Бэйтс выиграли произвольный танец на командном ЧМ и побили два мировых рекорда

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли соревнования в произвольном танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония) и установили два новых мировых рекорда.

Чок и Бэйтс выиграли произвольный танец и побили два мировых рекорда
© Чемпионат.com

Так, дуэт из США превзошёл исторические показатели в произвольном танце и по общей сумме баллов – 138,41 и 232,42 соответственно. Предыдущие рекорды (137,09, 229,82) были установлены Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном на ЧМ-2022.

Ранее американские фигуристы побили мировой рекорд по набранным баллам в ритм-танце, набрав 93,91 балла.

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) —138,41 балла. 2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) —132,34. 3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 128,48. 4. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 118,52. 5. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) — 116, 63. 6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 109,27.

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