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Врач заявил, что Костомаров пройдет биохимическую реабилитацию

Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, как фигурист Роман Костомаров будет проходить реабилитацию от трехмесячного лечения в лежачем положении и привыкать к протезам вместо ампутированных частей тела. Слова специалиста приводит «КП Спорт».

Врач заявил, что Костомаров пройдет биохимическую реабилитацию
© соцсети

По словам Яблуновского, олимпийский чемпион пройдет биохимическую реабилитацию, в ходе которой ему восстановят здоровый уровень «витаминов, минералов и пищевых ингредиентов». Также Костомарова ждет психологическая реабилитация.

«У нас сейчас система биохимической реабилитации разработана хорошо, — отметил врач. — Есть специалисты по психологической реабилитации. Есть умные протезы. Например, протез, который временно начинает работать за мышцы рук, в итоге стимулирует и мозг, и мышцы.

И если уж вылечили Романа от такой серьезной инфекции, то, думаю, с реабилитацией тоже справятся».

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