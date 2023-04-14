Врач заявил, что Костомаров пройдет биохимическую реабилитацию
Спортивный врач Александр Яблуновский рассказал, как фигурист Роман Костомаров будет проходить реабилитацию от трехмесячного лечения в лежачем положении и привыкать к протезам вместо ампутированных частей тела. Слова специалиста приводит «КП Спорт».
По словам Яблуновского, олимпийский чемпион пройдет биохимическую реабилитацию, в ходе которой ему восстановят здоровый уровень «витаминов, минералов и пищевых ингредиентов». Также Костомарова ждет психологическая реабилитация.
«У нас сейчас система биохимической реабилитации разработана хорошо, — отметил врач. — Есть специалисты по психологической реабилитации. Есть умные протезы. Например, протез, который временно начинает работать за мышцы рук, в итоге стимулирует и мозг, и мышцы.
И если уж вылечили Романа от такой серьезной инфекции, то, думаю, с реабилитацией тоже справятся».