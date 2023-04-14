Врач заявил, что Костомаров пройдет биохимическую реабилитацию

«У нас сейчас система биохимической реабилитации разработана хорошо, — отметил врач. — Есть специалисты по психологической реабилитации. Есть умные протезы. Например, протез, который временно начинает работать за мышцы рук, в итоге стимулирует и мозг, и мышцы.