Дарья Усачёва восстановила тройной лутц

Усачёвой 16 лет, она является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года в женском одиночном катании. В ноябре 2021-го фигуристка получила тяжёлую травму бедра на этапе Гран-при в Японии и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

Некоторое время назад спортсменка прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры. По этой же причине осложнён возможный переход Усачёвой в танцы на льду — в России недостаточно партнёров, подходящих ей по антропометрии.