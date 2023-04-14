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Дарья Усачёва восстановила тройной лутц

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала видео с тренировки, на котором запечатлено исполнение спортсменкой тройного лутца.

Дарья Усачёва восстановила тройной лутц
© чемпионат

«Шаг за шагом», — подписала видео Усачёва в телеграм-канале.

Усачёвой 16 лет, она является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года в женском одиночном катании. В ноябре 2021-го фигуристка получила тяжёлую травму бедра на этапе Гран-при в Японии и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

Некоторое время назад спортсменка прошла пробы с победителем юношеских Олимпийских игр 2020 года Дарио Чиризано на сборе в Дубае, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых — ростовые параметры. По этой же причине осложнён возможный переход Усачёвой в танцы на льду — в России недостаточно партнёров, подходящих ей по антропометрии.

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