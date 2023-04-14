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36 минут назад

Ли Ха Ин выиграла произвольную программу у женщин на командном ЧМ в Японии

Чемпионат.com

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин одержала победу в произвольной программе у женщин на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

Ли Ха Ин выиграла произвольную программу у женщин на командном ЧМ в Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За свой прокат Ли Ха Ин получила 148,57 балла. Второе место заняла действующая чемпионка мира японка Каори Сакамото (145,75), третьей стала ещё одна представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (143,59).

Фигурное катание. Командный Кубок мира — 2023. Токио (Япония). Женщины. Произвольная программа.

1. Ли Ха Ин (Южная Корея) —148,57 балла. 2. Каори Сакамото (Япония) — 145,75. 3. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59. 4. Изабо Левито (США) —142,65. 5. Маи Михара (Япония) —131,21. 6. Амбер Гленн (США) —128,46.

Соревнования командного чемпионата мира 2023 года проходят в Токио (Япония) 13-16 апреля.

Фигурное катание,Каори Сакамото,
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