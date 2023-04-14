Навка рассказала, что Костомаров лично поздравил ее с днем рождения

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что ее бывший партнер по танцам на льду Роман Костомаров лично поздравил ее с днем рождения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Напомним, что 13 апреля Навке исполнилось 48 лет. В соцсетях она поблагодарила друзей, коллег и поклонников за поздравления и рассказала, что среди остальных ее поздравил Костомаров.

«Вы невероятные! Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня. Но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — поделилась знаменитость.

Подписчики фигуристки поблагодарили ее за радостную информацию о Костомарове и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. Состояние оценивалось как тяжелое, фигурист находился в медикаментозной коме. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки.