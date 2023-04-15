Валиева одним словом охарактеризовала прошедший сезон

Российская фигуристка Камила Валиева назвала ярким сезон-2022/23. Ее слова передает РИА Новости.
В минувшем сезоне 16-летняя фигуристка одержала победу на национальном первенстве по прыжкам в личном турнире, стала второй на чемпионате страны и в Финале Гран-при России.
"Весь сезон был яркий. Очень ярким был чемпионат России по прыжкам, не думала, что смогу сделать все попытки четверного. То, как проходила подготовка к чемпионату России, и то, как прошли сами соревнования, - это можно назвать соревновательным чудом.
На Финале Гран-при, к сожалению, не получилось сделать тройной аксель, хотя я делала его на тренировках. Но это тоже был эмоциональный старт, потому что он проходил в Санкт-Петербурге", - сказала спортсменка.
Напомним, что Валиева стала олимпийской чемпионкой 2022 года по фигурному катанию в командном первенстве. В личном турнире женщин-одиночниц в Пекине россиянка осталась без медали, заняв по итогам соревнований четвертое место, уступив Каори Сакамото, Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Ранее Валиева рассказала о своей реакции на хейт в соцсетях.