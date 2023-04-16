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57 минут назад

Voice: дети впервые навестили Костомарова в реанимации

Газета.Ru

Дети олимпийского чемпиона Турина-2006 Романа Костомарова — 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья — впервые за три месяца навестили своего отца в больнице «Коммунарка». Об этом сообщил портал Voice.

«В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию лишь жену фигуриста Оксану Домнину», — уточнил источник издания.

Ранее фигурист Галлямов раскрыл свою реакцию на последние новости о Костомарове.

Источник: Костомаров может садиться без посторонней помощи

Напомним, олимпийский чемпион был доставлен в реанимацию 10 января с тяжелой пневмонией. Врачам пришлось ввести его в кому и поддерживать жизнь при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что позволяло насыщать кровь Костомарова кислородом.

Также олимпийский чемпион перенес заражение крови и гангрену, что привело к ампутации обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.

Фигурное катание,Видео,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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