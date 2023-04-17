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40 минут назад

СМИ: Костомарову предстоит перенести еще несколько операций

Никита Бородкин

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства отметил, что после установки протезов спортсмену потребуется реабилитация, поскольку он должен адаптироваться к ним.

«Так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — подчеркнул он.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января. Спортсмена госпитализировали с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки. Также СМИ сообщали, что Костомаров перенес микроинсульт.

14 апреля стало известно, что спортсмен активно восстанавливает мышцы. У него уже получается садиться на кровать без посторонней помощи. Предположительно, Костомаров проведет в больнице по крайней мере еще два-три месяца.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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