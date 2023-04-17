Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства отметил, что после установки протезов спортсмену потребуется реабилитация, поскольку он должен адаптироваться к ним.

«Так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — подчеркнул он.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января. Спортсмена госпитализировали с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки. Также СМИ сообщали, что Костомаров перенес микроинсульт.