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19 минут назад

Стало известно о желании Костомарова оставить в тайне сведения о его здоровье

Lenta.ru

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров попросил окружение оставить в тайне сведения о состоянии его здоровья. О таком желании спортсмена стало известно Sport24.

Стало известно о желании Костомарова оставить в тайне сведения о его здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда и все расскажет, если сам это решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

17 апреля сообщалось, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургические вмешательства необходимы перед протезированием.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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