$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Антон Сихарулидзе назначен новым главой Федерации фигурного катания на коньках России

Чемпионат.comиещё 1

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поручил исполнение обязанностей президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Назначен новый глава Федерации фигурного катания на коньках России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял обязанности президента федерации с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти функции. Кандидатура Антона Сихарулидзе, который является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, была единогласно поддержана всеми членами исполкома.

«Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчётно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — приводит слова Сихарулидзе пресс-служба ФФККР.

Согласно Уставу ФФККР президент федерации избирается на отчётно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчётно-выборная конференция должна состояться в 2026 году.

Фигурное катание,Антон Сихарулидзе,Александр Коган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий