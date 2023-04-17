«Иногда нужна свежая кровь». Жулин — о новом назначении Сихарулидзе

«Очень положительно отношусь к назначению Антона. Он мой близкий друг и огромный профессионал. Я на сто процентов знаю, что он ратует за фигурное катание, он честолюбивый человек, он будет очень сильно помогать всем тренерам и словом, и делом. Очень этому рад!



Не хочу говорить о человеке, с которым тоже дружу, что он возрастной, но мне кажется, что Александр Ильич Коган, может быть, даже видит в Антоне больше перспектив. Иногда нужна свежая кровь. Сам Коган, думаю, остался в структуре», — приводит слова Жулина Metaratings.