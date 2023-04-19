Навка рассказала об улучшении состояния Костомарова

«Как и раньше, он говорил с юмором, я это почувствовала. Самое главное, в его голосе был оптимизм. Он не потерял своей прежней силы духа. Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально. Ну а остальное — дело времени», — заявила Навка.