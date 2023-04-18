«Это было непросто». Тренер Смирнова — о четверном риттбергере Морозовой

«Много ли новых элементов было выучено в этом сезоне? Да. Тот же четверной Вики Морозовой — хочется, чтоб она в следующем сезоне его показала на соревнованиях. Но это было непросто, потому что она находится в пубертате, растёт, нагрузки лишней не дашь, надо её беречь, но при этом и поддерживать форму, показывать хорошие программы и учить четверные. Это большая работа, грамотно продуманная всем нашим коллективом. Я рада, что у нас всё получается», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.