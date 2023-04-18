«Мы постепенно прогрессируем». Тренер Смирнова — о нестабильности Ивана Попова

«Мне кажется, нужно время. Когда-то мы мечтали вкатать два акселя, потом мы мечтали вкатать два акселя и четверной тулуп, потом два акселя и два четверных тулупа, теперь мы добавили лутц… Надеюсь, в следующем сезоне мы всё-таки соберём этот лутц. Мне кажется, мы постепенно прогрессируем. Это отдельный момент, когда ты не просто запрыгал, а вкатал в программу и показал на старте. И одно дело, когда ты снял это на тренировке и выложил в соцсети, а другое, когда на соревнованиях перед трибунами. Думаю, что всё получится в следующем сезоне», — сказала Смирнова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.