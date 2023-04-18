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Бойкова и Козловский рассказали, как они решились на четверной выброс

Двукратные чемпионы России в спортивных парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о том, как они решились ввести четверной выброс.

Бойкова и Козловский рассказали, как они решились на четверной выброс
© РИА Новости

«Сложно ли было решиться? Мне нет. Диме — да, очень. Он очень переживал, и делает это до сих пор. Мой партнер меня бережет, а я себя нет», – приводит слова Бойковой «Спорт-Экспресс».

«Человек без странностей, как мне кажется, вряд ли кому-то доверит себя бросать, да еще и в четыре оборота», – добавил Козловский.

При этом пара уточнила, что инициатива по введению четверного выброса исходила от партнерши.

В минувшем сезоне Бойкова и Козловский выиграли все главные старты: чемпионат России и финал Гран-при страны. В прошлые годы пара становилась чемпионами (2020) и бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019, 2022). На чемпионате мира Александра и Дмитрий становились только третьими (2021).

На шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Москве 13 апреля, Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс. Пара сделала это впервые на глазах у публики.

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