Бойкова и Козловский рассказали, как они решились на четверной выброс
Двукратные чемпионы России в спортивных парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о том, как они решились ввести четверной выброс.
«Сложно ли было решиться? Мне нет. Диме — да, очень. Он очень переживал, и делает это до сих пор. Мой партнер меня бережет, а я себя нет», – приводит слова Бойковой «Спорт-Экспресс».
«Человек без странностей, как мне кажется, вряд ли кому-то доверит себя бросать, да еще и в четыре оборота», – добавил Козловский.
При этом пара уточнила, что инициатива по введению четверного выброса исходила от партнерши.
В минувшем сезоне Бойкова и Козловский выиграли все главные старты: чемпионат России и финал Гран-при страны. В прошлые годы пара становилась чемпионами (2020) и бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019, 2022). На чемпионате мира Александра и Дмитрий становились только третьими (2021).
На шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло в Москве 13 апреля, Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс. Пара сделала это впервые на глазах у публики.