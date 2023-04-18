Фигуристка Гордеева рассказала о мечте выиграть Олимпиаду

— С января февраля Сергей Дмитриевич предложил, чтобы мама намного меньше погружалась в фигурное катание. Не присутствовала на тренировках, не спрашивала ничего, чтобы она по пятницам не приходила на прокаты. То есть я сама работаю. Обсуждался вопрос, чтобы я одна полетела в Пермь и Санкт Петербург, но решили, что пока лучше с мамой.