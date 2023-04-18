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24 минуты назад

Фигуристка Гордеева рассказала о мечте выиграть Олимпиаду

Матч ТВ

Фигуристка Мария Гордеева призналась Sport24, что мечтает выиграть золото Олимпийских игр.

Фигуристка Гордеева рассказала о мечте выиграть Олимпиаду
Фото: сайт Федерации фигурного катания на коньках Россиисайт Федерации фигурного катания на коньках России

— Насколько родители участвуют в твоей карьере?

— С января февраля Сергей Дмитриевич предложил, чтобы мама намного меньше погружалась в фигурное катание. Не присутствовала на тренировках, не спрашивала ничего, чтобы она по пятницам не приходила на прокаты. То есть я сама работаю. Обсуждался вопрос, чтобы я одна полетела в Пермь и Санкт Петербург, но решили, что пока лучше с мамой.

Контрольные прокаты в Новогорске — ты 5–6 дней без родителей. Ты учишь сам себя настраивать, макияж, прическа, платье, следить за всем. С Новогорска я научилась делать все сама.

— Если не фигурное катание, то что?

— Балет.

— Любимый прыжок?

— Сальхов.

— Любимый фигурист?

— Нейтан Чен.

— Самый веселый фигурист, с кем ты когда либо общалась?

— Аня Фролова.

— Твоя мечта?

— Золото Олимпийских игр.

13 летняя Мария Гордеева в марте завоевала бронзу юниорского Гран при России по фигурному катанию. На юниорском первенстве России она также стала третьей.

Фигурное катание,Мария Гордеева,
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