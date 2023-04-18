Фигуристка Гордеева рассказала о мечте выиграть Олимпиаду

Фигуристка Мария Гордеева призналась Sport24, что мечтает выиграть золото Олимпийских игр.
— Насколько родители участвуют в твоей карьере?
— С января февраля Сергей Дмитриевич предложил, чтобы мама намного меньше погружалась в фигурное катание. Не присутствовала на тренировках, не спрашивала ничего, чтобы она по пятницам не приходила на прокаты. То есть я сама работаю. Обсуждался вопрос, чтобы я одна полетела в Пермь и Санкт Петербург, но решили, что пока лучше с мамой.
Контрольные прокаты в Новогорске — ты 5–6 дней без родителей. Ты учишь сам себя настраивать, макияж, прическа, платье, следить за всем. С Новогорска я научилась делать все сама.
— Если не фигурное катание, то что?
— Балет.
— Любимый прыжок?
— Сальхов.
— Любимый фигурист?
— Нейтан Чен.
— Самый веселый фигурист, с кем ты когда либо общалась?
— Аня Фролова.
— Твоя мечта?
— Золото Олимпийских игр.
13 летняя Мария Гордеева в марте завоевала бронзу юниорского Гран при России по фигурному катанию. На юниорском первенстве России она также стала третьей.