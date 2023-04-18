Попов: пока нет международных стартов, можно в России сделать себе имя

«Влияет ли это как-то на мою мотивацию то, что сейчас российский спорт находится в состоянии неопределённости? Думаю, нет. Я как был мотивирован, так и остался. Пока нет международных стартов, можно в России сделать себе имя. Я бы всё равно, наверное, не ездил в этом году на международные старты. Пока их нет, можно в России выигрывать, показывать себя, и уже потом будет проще куда-то ездить.



Не возникало ли мыслей о смене гражданства? Нет, такой вариант не рассматриваю», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.