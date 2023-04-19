Александра Степанова о смене тренеров: «Уход был тяжелый»

«Мы с самого детства с ними, Ирина Владимировна и Александр Васильевич воспитали нас, прошли с нами путь от детей до более-менее взрослых людей. Мы состоялись с ними как спортсмены, как люди. И все заслуги, что у нас есть, появились благодаря нашей общей работе, нашим тренерам, нашей команде.



Уход был тяжелый – это правда. Было непросто – прийти, разговаривать, смотреть в глаза, общаться. Это был, видимо, один из ключевых и тяжелых моментов. Бесследно это не проходит. Не бывает так — ушел, позабыл, и все прекрасно. Мы никогда не забудем это время и всегда будем за это благодарны. Но нам нужно было двигаться дальше. Мы хотим меняться, хотим идти вперед.



Мы прокатались с нашими тренерами 16 лет. Это долгий период времени, за который многое происходило, мы много чего выигрывали, получили огромный опыт. И благодарны за все, что у нас получилось и не получилось.



Со стороны мы могли наблюдать, как работает команда Александра Жулина. И приняли в итоге решение, что это все-таки вариант для нас. Дело в том, что у нас не так много времени осталось кататься, не так много соревновательных сезонов», – рассказала Степанова.