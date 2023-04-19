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Буцаева — о Ерохове: вопрос о том, чтобы завершить карьеру, даже не стоял

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева прокомментировала форму российского фигуриста Алексея Ерохова, который в сезоне-2022/2023 был нестабилен в своих выступлениях.

Буцаева прокомментировала форму фигуриста Ерохова
© РИА Новости

«Слава богу, мы прошли сезон без травм, без каких-либо тяжёлых заболеваний. Как обычно, в работе к Лёше нет никаких претензий и нареканий. Он продолжает работать, готовимся к следующему сезону. Вопрос о том, чтобы завершить карьеру, даже не стоял. Лёша — мотиватор в команде для других ребят из более молодого поколения. Работаем, надеюсь, что в следующем сезоне всё сложится», — сказала Буцаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

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