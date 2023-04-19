CAS: дата слушаний по делу фигуристки Валиевой пока не определена

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не определился с датой, когда пройдут слушания по апелляциям на решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового комитета (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе CAS.

"Пока не определились", - ответил представитель пресс-службы суда на вопрос, известна ли дата слушания по апелляциям на решение по делу российской фигуристки.

CAS зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение ДАК РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

Ранее Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового комитета установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.